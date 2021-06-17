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وزير الدفاع الايطالي: علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الاساسي له

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:50
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