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المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان: هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش كي يبقى متماسكاً وفاعلاً وأدعو الى تلبية حاجاته الضرورية
Lebanon 24
17-06-2021
|
08:56
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