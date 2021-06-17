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قائد الجيش: لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته

Lebanon 24
17-06-2021 | 08:57
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