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مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن الحرب الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن حرب في العراق

Lebanon 24
17-06-2021 | 18:52
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