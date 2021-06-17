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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جارٍ للمعالجة

Lebanon 24
17-06-2021 | 12:39
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