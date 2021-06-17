ريمون غجر للـmtv: نقوم برفع دعم تدريجي عن المحروقات ورفع الدعم عن المازوت يُعدّ أصعب من رفعه عن البنزين لأنّ المازوت يُستخدم لإنتاج الكهرباء والبديل هو البطاقة التمويلية

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