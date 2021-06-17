مارون الشماس للـ"MTV": إذا لم تُضبط الحدود ولم يكن سعر البنزين مماثلاً لسعره في دول الجوار ستظلّ المشكلة قائمة وبات ضرورياًّ تغيير نمط الحياة الذي نعيشه

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