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إطلاق نار سمع ليلاً في منطقة عبرا - شرق صيدا، وتبين أنه ناجم عن إشكال فردي بين (ر .ح.) و(م. ا.)، ولم يفد عن وقوع إصابات

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:03
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