أبو شقرا للـmtv: أقترح دعم المحروقات بـ70 في المئة بدل 90 في المئة ممّا يُريح مصرف لبنان ويُخفّف الضغط عنه ولا يؤدّي إلى معاناة المواطنين في الوقت نفسه

Lebanon 24