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اللواء عباس إبراهيم لـ"روسيا اليوم": لبَّيْت بكل سرور الدعوة إلى موسكو من جهاز المخابرات الخارجي الروسي وهناك تنسيق بيننا وبين هذا الجهاز خصوصاً بموضوع الإرهاب

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:05
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