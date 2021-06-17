اللواء عباس إبراهيم لـ"روسيا اليوم": لبَّيْت بكل سرور الدعوة إلى موسكو من جهاز المخابرات الخارجي الروسي وهناك تنسيق بيننا وبين هذا الجهاز خصوصاً بموضوع الإرهاب

Lebanon 24