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اللواء إبراهيم لـ"روسيا اليوم": لمستُ من المسؤولين الروس استعداد روسيا الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته سواء اقتصادياً أو أمنياً

Lebanon 24
17-06-2021 | 16:07
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