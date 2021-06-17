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اللواء إبراهيم لـ"روسيا اليوم": للأسف غاب منطق العقل بموضوع الحكومة ولا بدّ من وجود حكومة أياً يكن شكلها ووجود الحكومة هو المدماك الأول لحلّ كل مشاكل لبنان
Lebanon 24
17-06-2021
|
16:10
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