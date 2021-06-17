غجر للـmtv بشأن إذا كانت العتمة وشيكة: بالطريقة التي نسير بها اليوم يمكن أن "نضاين" إلى منتصف أيلول والتقنين سيستمرّ بمعدّل 12 ساعة في اليوم تقريباً

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