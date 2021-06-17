أخبار عاجلة

‏البرازيل تسجل 74042 إصابة و2311 وفاة جديدة بكورونا‬⁩

Lebanon 24
17-06-2021 | 19:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البرازيل تسجل 30434 إصابة و860 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
18/06/2021 03:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
‏البرازيل تسجل 3459 وفاة و73513 إصابة جديدة بكورونا‬⁩
lebanon 24
18/06/2021 03:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
‏السعودية تسجل 1239 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
18/06/2021 03:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
البرازيل‬⁩ تسجل يوم الأربعاء نحو 100 ألف إصابة جديدة بكورونا‬⁩
lebanon 24
18/06/2021 03:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:04 | 2021-06-17
19:38 | 2021-06-17
19:05 | 2021-06-17
18:43 | 2021-06-17
18:33 | 2021-06-17
18:16 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website