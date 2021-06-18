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التحكم المروري: 6 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد السعديات باتجاه الجية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة
Lebanon 24
18-06-2021
|
01:05
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