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أخبار عاجلة
العدو الإسرائيلي يعلن أنه سيزود السلطة الفلسطينية بمليون جرعة لقاح مضاد لكورونا
Lebanon 24
18-06-2021
|
05:19
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