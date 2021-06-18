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العدو الإسرائيلي يعلن أنه سيزود السلطة الفلسطينية بمليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

Lebanon 24
18-06-2021 | 05:19
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