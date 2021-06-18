جعجع: شكر كبير جداً لدولة فرنسا وللدول التي شاركت في مؤتمر دعم الجيش وخزي كبير على رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال

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