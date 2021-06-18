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جيش العدو الاسرائيلي يُطلق قنابل الغاز باتجاه المصلين في المسجد الأقصى والمتظاهرين في بلدة بيتا في نابلس (الميادين)

Lebanon 24
18-06-2021 | 07:18
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