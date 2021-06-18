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شبان قطعوا طريقا امام احدى محطات الوقود في البرج الشمالي احتجاجا على عدم حصولهم على البنزين

Lebanon 24
18-06-2021 | 07:47
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