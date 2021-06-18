أخبار عاجلة

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: قلقون من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في العراق

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السفير البريطاني لدى العراق لسكاي نيوز عربية: الوضع الأمني في العراق معقد جدا والفصائل المسلحة تهدد الحكومة والتحالف الدولي
lebanon 24
18/06/2021 19:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المسؤول بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يقول إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا الأسبوع القادم
lebanon 24
18/06/2021 19:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قلقون من الانقلاب داخل الانقلاب في مالي
lebanon 24
18/06/2021 19:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوروبي لـ"الجزيرة": الاتحاد الأوروبي سيحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر لأنها جزء من الحل
lebanon 24
18/06/2021 19:38:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:29 | 2021-06-18
12:25 | 2021-06-18
12:11 | 2021-06-18
11:44 | 2021-06-18
11:38 | 2021-06-18
11:35 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website