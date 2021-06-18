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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- للتبرع يرجى التوجه الى مستشفى الساحل

Lebanon 24
18-06-2021 | 10:32
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18/06/2021 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/06/2021 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/06/2021 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/06/2021 19:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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