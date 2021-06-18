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تقرير أممي: القوات الإسرائيلية وراء معظم الانتهاكات ضد الأطفال عام 2020 بالضفة وغزة والقدس وإسرائيل

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:18
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