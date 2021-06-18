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أخبار عاجلة
بلينكن: نعمل مع الأمم المتحدة لمواجهة تحديات غير مسبوقة مثل جائحة كورونا وتغير المناخ وحقوق الإنسان والتنمية والهجرة والأزمات الإنسانية
Lebanon 24
18-06-2021
|
11:35
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