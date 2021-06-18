أخبار عاجلة

تقارير: الأمم المتحدة تقرر إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال لقتل أو تشويه أكثر من 250 طفلاً في اليمن

Lebanon 24
18-06-2021 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل: قلقون بشأن الأوضاع الحقوقية في الأراضي المحتلة
lebanon 24
18/06/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 30000 ألف طفل في تيغراي في إثيوبيا معرضون لخطر الموت جوعا
lebanon 24
18/06/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: وجهنا بوقف دعم ⁧‫الولايات المتحدة‬⁩ للعمليات العسكرية الهجومية للتحالف ضد الحوثيين في ⁧‫اليمن‬⁩
lebanon 24
18/06/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 90% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
lebanon 24
18/06/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2021-06-18
15:29 | 2021-06-18
15:28 | 2021-06-18
15:23 | 2021-06-18
15:17 | 2021-06-18
15:08 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website