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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: واشنطن ترغب بإبرام صفقة العودة للاتفاق النووي قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد

Lebanon 24
18-06-2021 | 12:42
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