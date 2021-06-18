أخبار عاجلة

الحكومة الفلسطينية تلغي صفقة اللقاحات مع إسرائيل بعد أن تبين أنها غير صالحة

Lebanon 24
18-06-2021 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة الفلسطينية: بمغادرة نتنياهو تكون قد طويت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع مع إسرائيل
lebanon 24
18/06/2021 22:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الفلسطينية: أقول للمجتمع الدولي إن عدم إدانة التصرفات الإسرائيلية يضفي عليها الشرعية الدولية
lebanon 24
18/06/2021 22:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة معاريف: إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها لن تسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية بالقدس بسبب قيود كورونا
lebanon 24
18/06/2021 22:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يعلن أنه سيزود السلطة الفلسطينية بمليون جرعة لقاح مضاد لكورونا
lebanon 24
18/06/2021 22:41:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:40 | 2021-06-18
15:29 | 2021-06-18
15:28 | 2021-06-18
15:23 | 2021-06-18
15:17 | 2021-06-18
15:08 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website