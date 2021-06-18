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رئيس وزراء باكستان: لن نسمح لأميركا باستخدام بلادنا كقاعدة بعد الخروج من أفغانستان

Lebanon 24
18-06-2021 | 15:29
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