أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: البنتاغون يسحب 8 بطاريات باتريوت من السعودية والأردن والكويت والعراق

Lebanon 24
18-06-2021 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: البنتاغون يسحب 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية
lebanon 24
19/06/2021 07:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: القدرات الدفاعية السعودية تطورت وهي التي تعترض الهجمات الصاروخية على المملكة
lebanon 24
19/06/2021 07:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونان: اتفقنا مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت بالسعودية
lebanon 24
19/06/2021 07:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: سحب الباتريوت سيتم بالصيف وإن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الدول المضيفة
lebanon 24
19/06/2021 07:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:42 | 2021-06-19
00:13 | 2021-06-19
23:48 | 2021-06-18
20:11 | 2021-06-18
20:09 | 2021-06-18
19:50 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website