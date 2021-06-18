أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ: ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
18-06-2021 | 18:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن: ليندركينغ سيلتقي مسؤولين كبار في الحكومتين السعودية واليمنية والمبعوث الأممي
lebanon 24
19/06/2021 07:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لليمن: ندعم الحكومة اليمنية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
lebanon 24
19/06/2021 07:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: المبعوثان الأميركي والأممي والدول الخمس دائمة العضوية يؤكدون ضرورة التوصل لحل دائم للصراع في اليمن
lebanon 24
19/06/2021 07:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المبعوث الأميركي إلى ⁧‫اليمن‬⁩: وقف الهجمات الحوثية ضرورة لإنهاء الحرب في البلاد
lebanon 24
19/06/2021 07:44:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:42 | 2021-06-19
00:13 | 2021-06-19
23:48 | 2021-06-18
20:11 | 2021-06-18
20:09 | 2021-06-18
19:50 | 2021-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website