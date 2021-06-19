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أكثر من 15مليون ناخب شاركوا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية (العربية)

Lebanon 24
19-06-2021 | 02:11
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