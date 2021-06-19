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أخبار عاجلة
روحاني: المشاركة الملحمية في الانتخابات وتلبية دعوة خامنئي أثبتتا وعي الشعب الإيراني
Lebanon 24
19-06-2021
|
02:12
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