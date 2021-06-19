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بوريل: يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات فورا والأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية والأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة

Lebanon 24
19-06-2021 | 03:45
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