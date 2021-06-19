28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بوريل: يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منّا ذلك
Lebanon 24
19-06-2021
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: الطريقة الوحيدة لحسم الجدل إجراء الانتخابات النيابية
Lebanon 24
سامي الجميل: الطريقة الوحيدة لحسم الجدل إجراء الانتخابات النيابية
19/06/2021 13:54:06
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: يجب أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن الظروف
Lebanon 24
نصرالله: يجب أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن الظروف
19/06/2021 13:54:06
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل: أشكك بنّية السلطة الحالية بإجراء الانتخابات في موعدها
Lebanon 24
نديم الجميل: أشكك بنّية السلطة الحالية بإجراء الانتخابات في موعدها
19/06/2021 13:54:06
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان للسياسيين: للتعجيل بتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بموعدها
Lebanon 24
مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان للسياسيين: للتعجيل بتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بموعدها
19/06/2021 13:54:06
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه الأدوية ستختفي من السوق قريباً!
13:59 | 2021-06-18
18/06/2021 01:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان للأيام المقبلة.. ارتفاعٌ أم هبوط؟
12:00 | 2021-06-18
18/06/2021 12:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
تجاوزه بينما كان ينتظر دوره أمام محطة بنزين في مركبا.. وهذا ما حصل! (فيديو)
08:22 | 2021-06-18
18/06/2021 08:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مرة جديدة.. إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة! (صورة)
Lebanon 24
مرة جديدة.. إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة! (صورة)
00:32 | 2021-06-19
19/06/2021 12:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:47 | 2021-06-19
السفارة الروسية في طهران: بوتين يهنئ ابراهيم رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية
06:31 | 2021-06-19
إيران: بورصة طهران تنتعش على وقع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
06:30 | 2021-06-19
الدفاع المدني: حريق اعشاب في تعنايل-البقاع.
06:19 | 2021-06-19
قطع السير على طريق المصنع
06:18 | 2021-06-19
إبراهيم رئيسي: أتمنى أن أكون محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبني
06:17 | 2021-06-19
الرئيس عون للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزف بوريل: الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها
فيديو
هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق.. تعرفوا على "Tecno Camon 17 Pro"
Lebanon 24
هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق.. تعرفوا على "Tecno Camon 17 Pro"
05:00 | 2021-06-19
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل يعلم لغة الإشارة.. هذه قصة إبن الـ5 سنوات مع الصم! (فيديو)
Lebanon 24
طفل يعلم لغة الإشارة.. هذه قصة إبن الـ5 سنوات مع الصم! (فيديو)
05:00 | 2021-06-19
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
19/06/2021 13:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact