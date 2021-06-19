أخبار عاجلة

إيران: وزير الداخلية يعلن بعد قليل النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إيران: بورصة طهران تنتعش على وقع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
lebanon 24
20/06/2021 02:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الايرانية: المرشح همتي حصل على نحو مليوني صوت في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية
lebanon 24
20/06/2021 02:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية يهنئون إبراهيم رئيسي بالفوز في الانتخابات
lebanon 24
20/06/2021 02:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الإيرانية تشير إلى تقدم إبراهيم رئيسي
lebanon 24
20/06/2021 02:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2021-06-19
16:42 | 2021-06-19
16:42 | 2021-06-19
16:28 | 2021-06-19
16:11 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website