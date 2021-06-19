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وزارة الخارجية الإيرانية: إيران تستدعي المبعوث البريطاني بسبب "صعوبات" في تصويت الإيرانيين بالمملكة المتحدة

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:41
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