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البيان الختامي لأعمال سينودس الكنيسة المارونية: استمعنا إلى تقارير خدمة العدالة الكنسية التي تأثر عملها بالإقفال القسري بسبب كورونا

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:45
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