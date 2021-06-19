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الرئيس عون لبوريل: موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:16
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