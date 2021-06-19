الرئيس عون للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزف بوريل: الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها

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