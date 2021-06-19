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بعد العثور على قذائف في ساقية الجنزير وفردان قديمة العهد، توقيف الفاعل الذي اعترف بأنه كان يحاول التخلص منها وهي موجودة لديه منذ فترة طويلة، وضَبط في منزله كمية من الذخائر الحربية قديمة العهد

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:56
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