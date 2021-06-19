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أعيد فتح دوار ببنين - العبدة بعد أن قطع لبعض الوقت من قبل سائقي سيارات الأجرة وذلك إحتجاجاً على عدم إستطاعتهم تزويد سياراتهم بالمحروقات.

Lebanon 24
19-06-2021 | 10:44
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