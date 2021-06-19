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"روسيا اليوم": إندلاع حريق ضخم في مستودع للمفرقعات بالقرب من متنزه "غوركي" وسط العاصمة الروسية موسكو

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:18
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