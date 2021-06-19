أخبار عاجلة

إعلام إيراني: وفد طهران في فيينا يطالب واشنطن برفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب

Lebanon 24
19-06-2021 | 23:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حرب إعلامية... ماذا يجري بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والحرس الثوري؟
lebanon 24
20/06/2021 02:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إعلامية: تعثر في محادثات فيينا وفجوة كبيرة بين واشنطن وطهران (العربية)
lebanon 24
20/06/2021 02:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تؤكد أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران
lebanon 24
20/06/2021 02:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني عن مصادر مطلعة في محادثات فيينا: العقوبات على خامنئي ومكتبه نقطة عالقة
lebanon 24
20/06/2021 02:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2021-06-19
16:42 | 2021-06-19
16:28 | 2021-06-19
16:11 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
15:14 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website