البطريرك الراعي: الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية وهو يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها

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