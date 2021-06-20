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البطريرك الراعي: الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية وهو يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها

Lebanon 24
20-06-2021 | 03:39
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البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
lebanon 24
20/06/2021 11:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة عندنا ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كياناً وشعباً وأرضاً وكرامةً ويؤلمنا أكثر أنها لا تدرك خياراتها بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب
lebanon 24
20/06/2021 11:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: رغم الأزمة السياسية والضائقة المعيشية ندعو الشعب للحفاظ على الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة
lebanon 24
20/06/2021 11:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها
lebanon 24
20/06/2021 11:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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