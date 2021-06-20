26
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البطريرك الراعي: الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية وهو يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها
Lebanon 24
20-06-2021
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
Lebanon 24
البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
20/06/2021 11:44:31
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي: كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة عندنا ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كياناً وشعباً وأرضاً وكرامةً ويؤلمنا أكثر أنها لا تدرك خياراتها بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب
Lebanon 24
البطريرك الراعي: كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة عندنا ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كياناً وشعباً وأرضاً وكرامةً ويؤلمنا أكثر أنها لا تدرك خياراتها بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب
20/06/2021 11:44:31
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: رغم الأزمة السياسية والضائقة المعيشية ندعو الشعب للحفاظ على الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة
Lebanon 24
الراعي في عظة الأحد: رغم الأزمة السياسية والضائقة المعيشية ندعو الشعب للحفاظ على الكيان اللبناني ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة
20/06/2021 11:44:31
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها
Lebanon 24
الراعي: نؤكد للمسؤولين أن هذا ليس زمن الصراعات والاصطفافات السياسية العقيمة انما زمن العمل المشترك فالشعب يبحث عن منقذين في وقت البعض يتخلى عن الدولة والبعض يستولي عليها
20/06/2021 11:44:31
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
حتى نصرالله يا جبران؟
Lebanon 24
حتى نصرالله يا جبران؟
06:00 | 2021-06-19
19/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
05:53 | 2021-06-19
19/06/2021 05:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
Lebanon 24
جريمة في صيدا منعت تجول الدراجات النارية.. هل سيُلغى القرار وسط أزمة البنزين؟
12:28 | 2021-06-19
19/06/2021 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
باحث في معهد أميركي: هل يتجه لبنان نحو مجاعة؟
Lebanon 24
باحث في معهد أميركي: هل يتجه لبنان نحو مجاعة؟
14:00 | 2021-06-19
19/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الامتحانات الرسمية في زمن الإنهيار: هل يعيش وزير التربية فعلا في لبنان؟
Lebanon 24
الامتحانات الرسمية في زمن الإنهيار: هل يعيش وزير التربية فعلا في لبنان؟
05:00 | 2021-06-19
19/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:20 | 2021-06-20
رئيس الحكومة الإسرائيلية: يجب منع إيران من امتلاك أسلحة دمار شامل
04:18 | 2021-06-20
رئيس الحكومة الإسرائيلية: انتخاب رئيسي جرس إنذار للدول الكبرى والشعب الإيراني لم ينتخب رئيسه الجديد
03:55 | 2021-06-20
البطريرك الراعي: نتطلع الى المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش لأنه المؤسسة التي تضمن السلم الأهلي
03:42 | 2021-06-20
البطريرك الراعي: جيشنا حاضرٌ للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش مسؤولاً وحيداً لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته
03:41 | 2021-06-20
البطريرك الراعي: تتصرفون وكأنكم في حقل الفوضى وتسلمون الدولة الى اللا دولة ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية
03:40 | 2021-06-20
البطريرك الراعي: يعطّل المسؤولون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات فعن أي صلاحيات تبحثون؟ هل ايجاد فرص عمل والحد من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟
فيديو
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إحدى أشهر شركات الكاميرات تدخل عالم الهواتف الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
إحدى أشهر شركات الكاميرات تدخل عالم الهواتف الذكية! (فيديو)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جراح عربي الأصل حاول إنقاذ الأميرة ديانا بالمستشفى.. هذا ما كشفه في أول تصريح له
Lebanon 24
جراح عربي الأصل حاول إنقاذ الأميرة ديانا بالمستشفى.. هذا ما كشفه في أول تصريح له
00:30 | 2021-06-20
20/06/2021 11:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact