البطريرك الراعي: يعطّل المسؤولون تشكيل الحكومة بحجة الصلاحيات فعن أي صلاحيات تبحثون؟ هل ايجاد فرص عمل والحد من الهجرة وتأمين حقوق الشعب من الصلاحيات؟

Lebanon 24