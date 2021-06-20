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البطريرك الراعي: تتصرفون وكأنكم في حقل الفوضى وتسلمون الدولة الى اللا دولة ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية
Lebanon 24
20-06-2021
|
03:41
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