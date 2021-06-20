البطريرك الراعي: جيشنا حاضرٌ للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش مسؤولاً وحيداً لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته

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