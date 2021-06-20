أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: نتطلع الى المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش لأنه المؤسسة التي تضمن السلم الأهلي

Lebanon 24
20-06-2021 | 03:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: جيشنا حاضرٌ للتصدي للإخلال بالأمن وحان الوقت لكي تعترف الدولة بالجيش مسؤولاً وحيداً لا شريك له عن أمن واستقلال لبنان وسيادته
lebanon 24
20/06/2021 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات متقدمة لدعم الجيش استكمالا لـ"المؤتمر الدولي"
lebanon 24
20/06/2021 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر باريس لدعم الجيش غدا: 100 مليون دولار حاجة المؤسسة السنوية
lebanon 24
20/06/2021 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: نشكر الدول الصديقة على مساعدتها الجيش ونطلب منها مساعدة اللبنانيين حتى يتمكنوا من الصمود والوقوف الى جانب جيشهم
lebanon 24
20/06/2021 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:11 | 2021-06-20
06:53 | 2021-06-20
06:44 | 2021-06-20
06:10 | 2021-06-20
05:33 | 2021-06-20
05:29 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website