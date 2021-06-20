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باسيل: هم يستعملون ضيقة الناس ليكسرونا ويستعينون كالعادة بالخارج ويخيّروننا بين جوع الناس وخسارة وجودنا السياسي

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:05
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