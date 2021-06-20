باسيل: واضح انّ هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي "شلحونا" اياه بين 1990 و2005 واليوم يعتبرون انّ عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح

Lebanon 24