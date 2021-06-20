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باسيل: واضح انّ هناك من لم يبلع استعادتنا للدور الذي "شلحونا" اياه بين 1990 و2005 واليوم يعتبرون انّ عندهم فرصة جديدة ليستعيدوا زمن التشليح والتشبيح

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:06
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