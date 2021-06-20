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باسيل: هناك شخص يذكّر بأن رئيس الجمهورية ليس عنده لا صوت بمجلس الوزراء ولا كلمة باختيار رئيس الحكومة اي ان رئيس البلاد "صورة على الحيط"

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:08
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باسيل: الوضع كارثي ولا يسمح أن نعتمد أمورا غير مألوفة مع النظام مثل أن نقول إن رئيس الحكومة يسمي الوزراء عن الكل أو أن نقول إن رئيس الحكومة يؤلف ورئيس الجمهورية فقط أما يوافق أو لا يوافق
lebanon 24
20/06/2021 23:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" رداً على باسيل: هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكما في موضوع الحكومة؟
lebanon 24
20/06/2021 23:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نقول لكم ان رئيس الجمهورية سيوقّع ونحن لن نأخد وزراء لنا وانتم ستأخذون ثقة المجلس من دوننا ونحن نقبل ولا نمنع الحكومة
lebanon 24
20/06/2021 23:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله: الرئيسان عون والحريري وباسيل يتحملون بالتساوي مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة ويجب ان يكون هناك تنازل
lebanon 24
20/06/2021 23:47:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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